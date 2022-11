Agrigento, sorpreso a casa con 15 involucri di eroina: arrestato gambiano

La Polizia di Stato, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope nel centro storico agrigentino, effettuava una perquisizione all’interno di un’abitazione di Via Boccerie.

All’interno dell’appartamento di un cittadino di nazionalità gambiana di 40 anni i poliziotti della Sezione Volanti rinvenivano un sacchetto di plastica con all’interno quindici involucri contenenti eroina, unitamente alla somma in denaro contante di settecento venti euro, oltre ad un bilancino di precisione. Sul posto interveniva successivamente anche personale dei cinofili della Guardia di Finanza.

Il cittadino straniero veniva pertanto dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato e posto in regime degli arresti domiciliari. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria.