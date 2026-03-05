Agrigento

Ordina 11 chili di hashish ma al posto del corriere arrivano i finanzieri, arrestato 28enne

Blitz della Guardia di Finanza a San Leone. In manette un ventottenne agrigentino. I finanzieri si sono travestiti da corrieri e hanno consegnato il pacco con 11 chili di hashish

Pubblicato 28 minuti fa
Da Giuseppe Castaldo

Ordina un pacco con 11 chili di hashish ma alla consegna invece del corriere trova i finanzieri. Blitz antidroga della Guardia di Finanza nel quartiere di San Leone. A finire in manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è A.B., ventottenne agrigentino. Il gip del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha convalidato il provvedimento disponendo nei confronti dell’indagato, difeso dall’avvocato Arnaldo Faro, i domiciliari. 

Il blitz è scattato lo scorso 2 marzo. I sospetti dei finanzieri si concentrano su un pacco proveniente da Rovigo e in arrivo nella Città dei templi. Il nome del destinatario è risultato essere di fantasia ma il numero di cellulare allegato all’ordine non ha lasciato dubbi. Era, infatti, quello del giovane poi arrestato. Un maggiore della finanza si è così travestito da corriere e ha consegnato personalmente il pacco al ventottenne che, dopo aver firmato, ha capito di essere caduto nella trappola. 

L’uomo si è barricato in casa e, soltanto dopo che i finanzieri hanno circondato l’immobile, ha aperto la porta dell’abitazione. Una successiva perquisizione ha permesso il ritrovamento di quasi duemila euro in contanti, un bilancino di precisione e ulteriore sostanza stupefacente. La difesa ha annunciato ricorso al Riesame. 

