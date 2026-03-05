Ordina 11 chili di hashish ma al posto del corriere arrivano i finanzieri, arrestato 28enne

Ordina un pacco con 11 chili di hashish ma alla consegna invece del corriere trova i finanzieri. Blitz antidroga della Guardia di Finanza nel quartiere di San Leone. A finire in manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è A.B., ventottenne agrigentino. Il gip del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha convalidato il provvedimento disponendo nei confronti dell’indagato, difeso dall’avvocato Arnaldo Faro, i domiciliari.

Il blitz è scattato lo scorso 2 marzo. I sospetti dei finanzieri si concentrano su un pacco proveniente da Rovigo e in arrivo nella Città dei templi. Il nome del destinatario è risultato essere di fantasia ma il numero di cellulare allegato all’ordine non ha lasciato dubbi. Era, infatti, quello del giovane poi arrestato. Un maggiore della finanza si è così travestito da corriere e ha consegnato personalmente il pacco al ventottenne che, dopo aver firmato, ha capito di essere caduto nella trappola.

L’uomo si è barricato in casa e, soltanto dopo che i finanzieri hanno circondato l’immobile, ha aperto la porta dell’abitazione. Una successiva perquisizione ha permesso il ritrovamento di quasi duemila euro in contanti, un bilancino di precisione e ulteriore sostanza stupefacente. La difesa ha annunciato ricorso al Riesame.