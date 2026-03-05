Casteltermini

Al via i lavori di manutenzione straordinaria della Strada Provinciale Casteltermini-San Biagio Platani

E' stato infatti firmato il contratto d'appalto tra il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e il legale rappresentante dell'impresa Nuova Costruzioni srls

Inizieranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria della Strada Provinciale n. 20 Casteltermini-San Biagio Platani. E’ stato infatti firmato il contratto d’appalto tra il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e il legale rappresentante dell’impresa Nuova Costruzioni srls, aggiudicataria della gara in avvalimento con l’impresa Futura 88 scrl (ausiliaria) di Agrigento. L’importo complessivo contrattuale è di 3.600.000,00 euro (compresi 72.000,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), ai quali vanno aggiunti 900.000,00 euro a disposizione dell’Ente, per un importo totale di 4.500.000,00 euro. Un importo consistente, interamente finanziato dalla Regione Sicilia con i fondi destinati al Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2014-2020 (Sezione Speciale 2, giusto D.G.R. n. 1047/2025). che permetterà l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e miglioramento di di questa strada, che oltre a collegare i due comuni dell’entroterra serve numerose attività agrozootecniche e artigianali del comprensorio.

“Si tratta di interventi programmati da tempo grazie all’impegno del nostro Settore Infrastrutture Stradali che ha elaborato il progetto esecutivo finanziato dalla Regione Siciliana” afferma il Presidente del Libero Consorzio, Giuseppe Pendolino “ai quali si aggiungeranno presto nuovi interventi finanziati anche con somme di bilancio dell’Ente destinate esclusivamente al miglioramento della rete viaria interna”

I lavori dovranno essere eseguiti entro 24 mesi lavorativi continuativi dalla data di consegna. su indicazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali.

