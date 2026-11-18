Minaccia il consuocero e aggredisce la nuora poiché sospetta che quest’ultima, dopo la morte del marito, abbia iniziato una nuova relazione. Il giudice del tribunale di Agrigento, Vincenzo Ricotta, ha condannato a sei mesi di reclusione un 62enne di Realmonte per minaccia aggravata e lesioni personali. La vicenda risale all’estate 2024.

Secondo quanto ricostruito l’imputato – avendo il sospetto che la moglie del figlio avesse intrapreso una nuova relazione – si è presentato davanti casa della donna affrontando prima il consuocero: “Prima uccido tua figlia e poi sparo in testa a te”. Subito dopo si sarebbe scagliato contro la donna e, dopo averla minacciata di morte, le avrebbe spinto la faccia e afferrato i capelli. La signora in quell’occasione riportò un trauma al collo giudicato guaribile con dieci giorni di prognosi. Il tribunale ha accolto l’impianto accusatorio ritenendo il 62enne responsabile sia per le minacce che per le lesioni. Le persone offese sono rappresentate dagli avvocati Sabrina Lattuca e Gianfranco Pilato. L’imputato è difeso dall’avvocato Silvio Miceli.