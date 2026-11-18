Battute finali del processo a carico di tre giostrai accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazzina (all’epoca dei fatti) undicenne. La vicenda è legata a quanto accaduto il 13 maggio 2015 ad Aragona durante la festa della Madonna di Fatima. Sul banco degli imputati siedono Riccardo Fonte, 68 anni, Bogdan Petru Corcoz, 30 anni e Vasile Lucian Isache, 33 anni, mentre un quarto uomo (Cosmin Babiuc Pavel, 32 anni) ha fatto perdere le sue tracce e si è reso irreperibile. Per i primi tre il sostituto procuratore generale di Palermo Claudia Bevilacqua ha chiesto la conferma della condanna a 12 anni di reclusione. Questa mattina, invece, la parola è passata ai difensori – gli avvocati Salvatore Cusumano, Samantha Borsellino e Marcello Luss – per le arringhe. Il collegio difensivo ha chiesto e ottenuto di acquisire le dichiarazioni che all’epoca fecero le amiche della vittima agli investigatori. Al termine della discussione tutti hanno chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine, perchè non è stata raggiunta la prova.

La minorenne, secondo quanto ricostruito, venne trascinata in un vicolo da quattro giostrai e violentata. Soltanto un anno dopo, tra difficoltà e ansie, la madre si presentò dalle forze dell’ordine denunciando l’accaduto. Durante il processo di primo grado le principali testimoni – amiche della ragazzina – offrirono una versione completamente diversa da quanto dichiarato invece durante le indagini. Per questo motivo – tre amiche della vittima e la madre di una di loro – sono finite a processo per falsa testimonianza. La procura generale di Palermo ribadisce che “al di là della incensuratezza degli imputati che appare irrilevante o comunque insufficiente, non vi è alcun elemento positivo valorizzabile al fine di concedere le attenuanti generiche a fronte della commissione di una violenza sessuale di gruppo ai danni di una undicenne, sulla pubblica via, dopo averla avvicinata repentinamente e trascinata in un vicolo puntandole addosso un’arma (coltello) e minacciandola.” Si torna in aula il 3 dicembre per la sentenza.