Agrigento, vincita da oltre 24.000 euro in una tabaccheria di via Duomo

La fortuna ha bussato alla porta di un cliente della tabaccheria di Fabio Principato, situata in via Duomo 44 ad Agrigento. Questa mattina, un giocatore ha centrato una vincita di 24.045 euro grazie a una giocata su quattro numeri, riuscendo a ottenere quattro terni di quaterna.

La sorte, però, gli ha riservato un piccolo rimpianto: pur avendo indovinato tutti e quattro i numeri, non ha giocato la quaterna, mancando così una super vincita da oltre 120.000 euro.

Un episodio che conferma ancora una volta come il gioco possa regalare grandi emozioni, tra gioie e piccoli rimpianti.