Le Segreterie Provinciali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil esprimono forte preoccupazione per lo stallo in cui continua a trovarsi AICA. Dopo l’udienza di giovedì 26 novembre sul pignoramento dei conti aziendali non c’è ancora una decisione. Anche quando arriverà, i tempi tecnici per sbloccare le somme non saranno compatibili con l’urgenza di pagare i lavoratori. Le lavoratrici e i lavoratori di AICA non hanno ancora ricevuto lo stipendio di ottobre e sono a rischio novembre, dicembre e la tredicesima. Fino a oggi hanno garantito il servizio idrico con senso di responsabilità, anticipando di tasca propria anche le spese per raggiungere il posto di lavoro. Ora quelle risorse sono finite.

Come già denunciato nel presidio del 23 novembre davanti alla Prefettura, non è accettabile che una vertenza giudiziaria nata dal passato tenga in ostaggio il reddito di chi ogni giorno garantisce un servizio pubblico essenziale. Senza liquidità immediata non sono a rischio solo la dignità e la sopravvivenza economica di quasi trecento famiglie, ma la stessa continuità del servizio idrico in tutta la provincia. Per questo le scriventi hanno formalmente chiesto al Prefetto di convocare con la massima urgenza un tavolo istituzionale, e chiedono: il pagamento immediato della mensilità di ottobre e garanzie certe per novembre, dicembre e la tredicesima;il versamento immediato da parte dei Comuni soci morosi delle somme ancora dovute ad AICA per forniture idriche e ripiano delle perdite – un’esposizione complessiva di quasi 8 milioni di euro – e un intervento straordinario di liquidità della Regione Siciliana; che AICA, oltre all’opposizione al pignoramento, alla richiesta di sblocco dei conti e alla richiesta di intervento straordinario rivolta ai Comuni soci e alla Regione – iniziative apprese dalla stampa e mai comunicate alle scriventi OO.SS. (che l’11 novembre 2026 hanno chiesto una convocazione urgente, ancora senza risposta) – illustri con la massima trasparenza ogni ulteriore azione messa in campo per rendere subito disponibili le somme destinate agli stipendi; l’apertura di un tavolo permanente di crisi fino alla soluzione definitiva della vertenza.Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil confermano la propria piena disponibilità a un confronto costruttivo per individuare soluzioni condivise e, a tutela dei lavoratori, delle loro famiglie e del diritto all’acqua dei cittadini, dichiarano lo stato di agitazione dei lavoratori di AICA e attivano la procedura di raffreddamento e conciliazione prevista dalla Legge 146/1990.