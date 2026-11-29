Una vera e propria spedizione punitiva quella che si è consumata la scorsa notte a Cammarata ai danni di un ventenne del posto e dei suoi familiari. Il bilancio è di cinque feriti. Ad avere la peggio è stato proprio il giovane, finito all’ospedale di Agrigento dopo essere stato colpito più volte con un oggetto contundente, probabilmente una spranga, alla testa. Il ragazzo ha riportato una emorragia cerebrale ma, secondo quanto emerge, non sarebbe in pericolo di vita. Feriti, in modo più lieve, anche tre suoi familiari tra i quali la mamma e uno zio.

L’aggressione è avvenuta dopo l’una di notte quando diverse persone, appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, si sono presentate sotto casa del ventenne. Gli animi si sono accesi e in breve tempo si è scatenata la furia. Il giovane è stato colpito con una spranga alla testa mentre gli altri familiari hanno riportati lievi contusioni. Non è ancora chiaro il motivo della spedizione punitiva che, tuttavia, potrebbe essere legata al legame che il ventenne aveva con una ragazza, parente degli aggressori. L’ipotesi è comunque ancora al vaglio degli investigatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che adesso sono al lavoro per ricostruire con esattezza quanto accaduto.