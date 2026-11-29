La 49ª edizione del Premio Telamone, promosso dal Ce.P.A.S.A. – Centro Programmazione Azione Sociale di Agrigento e fondato da Paolo Cilona, si è conclusa sabato 28 novembre al Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” di Agrigento, confermandosi una delle più longeve e autorevoli manifestazioni dedicate alle personalità che onorano la Sicilia con il contributo offerto alla crescita del Paese.

Anche quest’anno il Premio Telamone si è rivolto a siciliani accomunati dalla capacità di trasformare il merito individuale in valore collettivo, tracciando una traiettoria di valore e di operosità.

A ritirare quest’anno la statuetta del Telamone sono stati: lo scrittore e giornalista Pietrangelo Buttafuoco, Presidente della Biennale di Venezia; Marisa Fagà, Presidente dell’ANDE – Associazione Nazionale Donne Elettrici; la magistrata Andreina Occhipinti, Consigliere presso la Corte Suprema di Cassazione; Vincenzo Paci, primo clarinetto del Teatro La Fenice di Venezia; Emanuele Ricifari, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza; Antonino e Vincenzo Rocchetta, fondatori del Gruppo Rocchetta; Maria Scifo, Presidente del Consiglio Notarile di Ragusa; Mohamed Soudassi, velocista, detentore del record italiano della staffetta 4×400 maschile; Bernardo Tortorici di Raffadali, fondatore e presidente dell’Associazione Amici dei Musei Siciliani; il medico Maurizio Vinti, presidente per la Sicilia dell’Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri- AIGO; Giusy Vitale, Cavaliere del Lavoro, imprenditrice e amministratrice delegata di Prezzemolo & Vitale; Andrea Caschetto, insignito del riconoscimento per la solidarietà per il suo costante impegno a favore dei bambini negli orfanotrofi di tutto il mondo.

La manifestazione è stata condotta dalla giornalista Margherita Trupiano, con gli interventi artistici dell’attrice Rosy Mandracchia, della poetessa Giuseppina Mira, e del Maestro Giuseppe Francolino.

A caratterizzare questa 49ª edizione sono state, ancora una volta, le parole dei premiati: un racconto a più voci di una Sicilia che sceglie il servizio, custodisce la memoria, combatte i pregiudizi e non smette di credere nella forza dell’impegno a favore della collettività.