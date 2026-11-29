Un’attenta attività info-investigativa, seguita da un mirato servizio di osservazione e da una perquisizione domiciliare, ha consentito ai Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante di arrestare, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, un 37enne catanese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, sospettando che l’uomo, già noto per numerosi precedenti, avesse intrapreso un’attività illegale di spaccio all’interno della propria abitazione, hanno attenzionato i suoi movimenti.

Nella mattinata, pertanto, hanno predisposto un servizio di osservazione in modalità “discreta” nei pressi del condominio in cui l’uomo risiede. Proprio lì, i Carabinieri lo hanno visto davanti al portone d’ingresso, mentre controllava, con atteggiamento sospetto, i movimenti delle persone e quanto accadeva nei dintorni. L’occasione per intervenire si è presentata quando il 37enne ha aperto il portone: i militari sono entrati in azione, lo hanno bloccato in sicurezza e l’esito delle ricerche sulla sua persona e a casa, hanno confermato l’ipotesi investigativa. Durante il controllo personale, i Carabinieri hanno trovato 340 euro in contanti, custoditi all’interno di un borsello.

La successiva perquisizione domiciliare, concentrata soprattutto nella cucina, ha permesso di recuperare quasi 30 grammi di marijuana, 190 euro in banconote riposti in un portadocumenti. Trovati 65 euro in monete, custoditi in un posacenere, oltre a due grinder e 16 sigarette prive di tabacco, presumibilmente destinate a essere riconfezionate con l’aggiunta della sostanza stupefacente. Un ulteriore elemento ritenuto significativo è stato il ritrovamento di un monitor che riproduceva le immagini registrate da una telecamera installata all’esterno dell’abitazione, presumibilmente per controllare gli ingressi e le uscite degli acquirenti. I militari hanno inoltre sequestrato un taccuino contenente una serie di appunti, tre coltelli a serramanico, con lama intrisa di sostanza stupefacente, e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Al termine delle operazioni, il 37enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la misura degli arresti domiciliari, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato, valevole ora e fino a condanna definitiva.