Non c’era alcuna volontà di truffare lo Stato, ma solo la difficoltà di comprendere la burocrazia italiana e l’affidamento in buona fede a un centro di assistenza fiscale. Con questa motivazione la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti ha prosciolto I.P, una giovane donna originaria della Nigeria, dall’accusa di danno erariale per aver percepito indebitamente 3.000 euro di Reddito di cittadinanza durante l’emergenza Covid.

La vicenda ha inizio nel settembre del 2020. Arrivata in Italia da irregolare nell’agosto del 2016, quando era ancora minorenne e priva di legami familiari, la giovane si era rivolta a un patronato per chiedere informazioni sul rinnovo del proprio permesso di soggiorno. In quel contesto, in piena pandemia, gli operatori le avevano segnalato la possibilità di accedere a un contributo economico per chi non aveva mezzi per procurarsi da vivere, occupandosi direttamente di acquisire i suoi documenti e di inviare la domanda per via telematica. Tra ottobre 2020 e marzo 2021 la ragazza aveva così ricevuto sei mensilità del sussidio, per un totale di 3.000 euro. I controlli incrociati con le banche dati delle forze dell’ordine avevano però fatto emergere l’irregolarità: al momento della richiesta, la giovane risiedeva in Italia da soli quattro anni.

Una permanenza insufficiente sia rispetto al limite dei dieci anni originariamente previsto dalla legge, sia rispetto al requisito ridotto a cinque anni stabilito successivamente dalla Corte costituzionale. Da qui era scaturita prima un’inchiesta penale presso il Tribunale di Sciacca e poi la citazione in giudizio davanti ai giudici contabili da parte della Procura regionale, che chiedeva la restituzione integrale delle somme all’Inps. Nel corso del processo, la difesa – affidata all’avvocato Giuseppe Daniele Todaro – ha smontato la tesi dell’accusa dimostrando l’assenza di qualsiasi intento fraudolento. La ragazza non aveva compilato né firmato personalmente i moduli, limitandosi a consegnare i propri documenti d’identità dai quali risultava chiaramente la data del suo ingresso in Italia. Era stato l’operatore del patronato a spuntare la casella relativa al requisito decennale.

Nella sentenza depositata, il collegio giudicante ha accolto pienamente la linea difensiva: secondo i magistrati, l’erogazione del sussidio è stata sì oggettivamente non dovuta, ma manca del tutto l’elemento soggettivo del dolo, indispensabile per far scattare la responsabilità erariale in virtù del cosiddetto “scudo erariale” introdotto nel 2020.

La giovane età della richiedente, la sua scarsa conoscenza della lingua italiana – emersa chiaramente anche durante gli interrogatori nel processo penale – e l’assoluta trasparenza con cui aveva consegnato i documenti a un intermediario qualificato escludono che volesse raggirare l’amministrazione. La Corte ha quindi disposto il proscioglimento da ogni addebito, condannando l’Inps al pagamento delle spese legali liquidate in 950 euro.