La Polizia di Stato ha individuato i tre ladri che, nei giorni scorsi, hanno preso di mira un deposito merci della zona di via Del Bosco. Gli autori del furto sono tre catanesi di 59, 33 e 28 anni, i quali hanno agito, in piena notte, forzando la saracinesca del locale con una tenaglia e un liverino che sono stati ritrovati sul posto dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania, intervenuti durante un servizio di pattugliamento del territorio. Dopo aver appurato il danneggiamento della saracinesca, i poliziotti hanno constatato lo stato di confusione del locale determinato dal passaggio dei ladri, con l’ammanco di diversi scatoloni, oggetti ed apparecchiature tecnologiche.

Per risalire all’identità dei ladri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza interno del deposito, scorgendo i tre catanesi all’opera in due diversi momenti. Complessivamente, i ladri sono riusciti a portar via cinquanta pacchi postali, tre smartphone e un pc, nonché 500 euro in contanti presenti in cassa. I tre, tutti pregiudicati e residenti nella stessa zona, a distanza di pochi metri l’uno dall’altro, sono stati individuati e rintracciati nelle loro abitazioni. La perquisizione domiciliare ha consentito di trovare alcuni capi d’abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati dai ladri quella notte per compiere il furto, mentre le indagini sono ancora in corso per cercare la refurtiva e poterla riconsegnare ai titolari dell’attività. I tre uomini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.