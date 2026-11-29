A causa di un incidente al km 139,500 dell’autostrada A19 ”Palermo-Catania”, è temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione Palermo, ad Agira, in provincia di Enna. La vittima è Massimo Vitale, 50 anni, di Caltanissetta. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due auto. La vittima era alla guida di una delle due vetture, mentre la conducente dell’altra auto è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Enna.

Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli e le cui cause sono in corso di accertamento, si registra un decesso. Il traffico diretto verso Palermo viene deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Agira (km 142,000) e reimmissione allo svincolo di Dittaino (km 136,400). Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.