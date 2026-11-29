Un’altra truffa del finto carabiniere è stata messa a segno in provincia di Agrigento. Questa volta a cadere nel raggiro è stata una casalinga di 63 anni. Il copione è sempre lo stesso: la donna è stata raggiunta telefonicamente da un sedicente appartenente all’Arma che le ha prospettato uno scenario drammatico che poteva risolversi soltanto pagando. Poco dopo si è presentato un secondo uomo alla porta, anche lui un finto carabiniere, che ha prelevato gioielli e oro per un valore stimato in 20 mila euro. Soltanto più tardi la signora ha capito di essere stata truffata e ha denunciato l’accaduto ai militari dell’Arma.