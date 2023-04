Aica, Settimio Cantone è il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione

Al termine dell’Assemblea dei sindaci, poche ore fa, è stato costituito il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Azienda idrica dei comuni agrigentini.Si tratta di Settimio Cantone, nominato presidente del Cda, e di Nuccio Sapia e Carmelina Russello in qualità di componenti.

“L’individuazione dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione – afferma Alfonso Provvidenza, presidente dell’Assemblea dei sindaci – è stata unanime e ci ha trovati d’accordo. Ringraziamo Fiorella Scalia, in qualità di commissario straordinario, che ha guidato l’Azienda in quest’ultimo periodo. L’Assemblea dà il benvenuto al presidente Cantone e ai nuovi componenti del Consiglio, certi che sapranno lavorare con professionalità e apportare il loro sostanziale contributo alla crescita di una Azienda giovane e, al contempo, di grande importanza per l’intero territorio agrigentino”.