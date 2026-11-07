Agrigento
Akragas, beffa all’Esseneto: l’Alcamo vince al 95’ con Lentini
Dopo tre giornate senza vittorie, arriva anche la prima sconfitta casalinga
Serata amara per l’Akragas, battuto in casa dall’Alcamo con una rete di Lentini arrivata all’ultimo respiro. Una sconfitta pesante per la squadra biancazzurra, che allunga a quattro le giornate senza vittorie e incassa il primo ko stagionale allo stadio Esseneto.
La formazione allenata da Cammarata scivola così al tredicesimo posto in classifica e lascia il campo tra i fischi del proprio pubblico.
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Angelo Gelo
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