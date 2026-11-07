Mollarella, non risponde ai familiari: trovato senza vita in casa

Si è conclusa nel modo più triste l’apprensione di una famiglia di Licata. Un uomo che viveva a Mollarella, la frazione balneare a ovest della città, è stato trovato morto all’interno della propria abitazione nel pomeriggio di oggi. Da ore i familiari provavano a contattarlo al telefono, senza ottenere risposta. Preoccupati, alcuni parenti hanno raggiunto la casa, ma anche alla porta nessuno ha risposto. A quel punto è scattato l’allarme. In pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina, un’ambulanza del 118 e i carabinieri.

I pompieri hanno forzato l’accesso e sono entrati insieme al personale sanitario. Sono stati proprio i soccorritori a trovare l’uomo a terra, ormai privo di vita. Ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile e i medici del 118 hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

I carabinieri della stazione di Licata hanno informato il magistrato di turno della Procura di Agrigento, che ha disposto l’ispezione cadaverica. Il medico legale dovrà stabilire le cause della morte e, almeno indicativamente, a quando risale. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima, né ci sono elementi che facciano pensare a ipotesi diverse da un decesso per cause naturali. Su questo però saranno gli accertamenti a dare una risposta.