Agrigento

Akragas, forza “sette”: altro successo ma il Priolo non molla      

Sfida a distanza tra le due capoliste

Pubblicato 34 minuti fa
Da Angelo Gelo

L’Akragas prosegue la sua corsa in vetta alla classifica del campionato di Promozione, girone D.

I biancazzurri hanno ottenuto il settimo successo di fila sul campo del Frigintini, a Modica, grazie alle reti di Tripoli e Llama – un calcio di punizione battuto in maniera magistrale – con i padroni di casa che hanno accorciato le distanze con Vitale.

Con questa vittoria, la squadra di Seby Catania rafforza il primato ma deve condividerlo con il Priolo che non molla (battuto l’Atletico Megara per 2-0) e, anzi, supera l’Akragas in virtù di una migliore differenza reti.

Il campionato ha ormai due assolute protagoniste che si scontreranno alla tredicesima giornata.

