Dopo il ritiro di Piazza Armerina e la pausa di Ferragosto, l’Akragas SLP è tornata al lavoro per affrontare la seconda fase della preparazione. La squadra guidata da Fabrizio Cammarata entra così nel periodo che porterà ai primi impegni ufficiali della stagione, con la Coppa Italia ormai all’orizzonte.

Il lavoro proseguirà sulla base di quanto fatto durante il ritiro, ma con una graduale riduzione dei carichi. L’obiettivo è permettere ai giocatori di recuperare energie e, allo stesso tempo, aumentare progressivamente il minutaggio nelle prossime amichevoli.

«Continueremo ancora sulla falsariga del lavoro svolto durante il ritiro – spiega Cammarata – anche se adesso i carichi cominceranno progressivamente a scendere perché si avvicina la prima partita ufficiale».

I prossimi test serviranno soprattutto al tecnico per valutare la crescita del gruppo e iniziare a trovare i giusti equilibri in vista delle gare ufficiali.

«Voglio dare sempre più minutaggio ai ragazzi per arrivare in forma alla Coppa Italia. Non saremo ancora al cento per cento, ma mi aspetto di vedere qualcosa in più partita dopo partita».

Oltre alla condizione fisica, in questa fase sarà importante costruire l’identità della nuova Akragas. Cammarata ha già indicato quelli che saranno i principi sui quali intende impostare il gioco della squadra: intensità, possesso palla e ricerca della prestazione.

«Mi piace giocare a calcio e cercherò di trasmettere ai ragazzi la volontà di provare a giocare ogni gara con la palla a terra. Per me è importante offrire sempre grandi prestazioni, perché attraverso le prestazioni arrivano i risultati».

La seconda fase della preparazione rappresenta quindi un passaggio importante per i biancazzurri. Meno attenzione ai carichi e sempre più spazio a minutaggio, meccanismi di squadra e identità di gioco, con l’obiettivo di presentarsi alla Coppa Italia nelle migliori condizioni possibili.