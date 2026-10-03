Primo successo esterno della stagione per l’Akragas, che supera di misura i padroni di casa grazie a una rete di Ten Lopez al settimo minuto della ripresa. Una vittoria pesante, che permette ai biancazzurri di conquistare la vetta momentanea della classifica.

Non è stata una partita semplice. A rendere complicata la trasferta non è stata soltanto la determinazione degli avversari, intenzionati a evitare la terza sconfitta consecutiva, ma anche un terreno di gioco in terra battuta, le cui condizioni hanno inevitabilmente condizionato la manovra e il gioco della squadra di Cammarata.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, l’Akragas ha trovato subito in apertura di ripresa la giocata decisiva. Al 7’ Ten Lopez ha firmato il gol che ha sbloccato la partita e dato maggiore tranquillità ai compagni.

Una volta in vantaggio, i biancazzurri hanno gestito la gara con maggiore serenità e nel finale hanno avuto diverse opportunità per mettere al sicuro il risultato. In almeno un paio di occasioni, però, ci ha pensato il portiere Tarantino a evitare il raddoppio, mentre in altre circostanze è mancata la necessaria precisione sotto porta. L’1-0 è rimasto così fino al triplice fischio, consegnando all’Akragas tre punti preziosi e il momentaneo primato in classifica.

Adesso l’attenzione si sposta sulla prossima gara, quando i biancazzurri torneranno allo stadio Esseneto per affrontare la Vigor Borgetto. Una partita che, se tutto procederà secondo le attese, potrebbe avere anche un significato particolare: potrebbe infatti essere la prima occasione per vedere l’Akragas giocare in notturna con il nuovo impianto di illuminazione dello stadio agrigentino.