Chiesa, nuove nomine pastorali dell’Arcivescovo Damiano

L’Arcivescovo Alessandro Damiano, facendo seguito alle comunicazioni del 1, 6, 11 e 23 agosto, del 4 settembre, e a quella di giovedì 1 ottobre, in data odierna, sabato 3 ottobre 2026, giorno della nascita del Beato Rosario Angelo Livatino (3 ottobre 1952) ha provveduto al conferimento delle seguenti nomine pastorali: Don Giuseppe Argento parroco delle parrocchie Santa Oliva e B.M.V. del SS. Rosario di Raffadali, Don Antonino Manno parroco in solidum delle parrocchie B.M.V. Immacolata e B.M.V. Assunta di Agrigento, Don Stefano Nastasi parroco delle parrocchie San Nicolò di Bari – B.M.V. della Pietà – Maria SS. Immacolata di Ribera, Don Giuseppe Pontillo — mantenendo il servizio di Direttore dell’Ufficio diocesano Beni Culturali Ecclesiastici — parroco in solidum moderatore delle parrocchie Maria SS. Annunziata – San Francesco d’Assisi – Sant’Agostino e Sant’Erasmo di Naro, Don Angelo Porrello parroco in solidum delle parrocchie Maria SS. Annunziata – San Francesco – Sant’Agostino e Sant’Erasmo di Naro

Inoltre, accolte le proposte dei Superiori Provinciali, ha nominato:Fra Salvatore Di Bartolo O.F.M. rettore del Santuario B.M.V. Assunta di Ravanusa, Don Victor Alozie S.D.V. vicario parrocchiale della parrocchia San Giovanni Bosco di Ribera.