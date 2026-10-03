Agrigento

Chiesa, nuove nomine pastorali dell’Arcivescovo Damiano

Nomine che arrivano nel giorno della nascita del Beato Rosario Angelo Livatino

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

L’Arcivescovo Alessandro Damiano, facendo seguito alle comunicazioni del 1, 6, 11 e 23 agosto, del 4 settembre, e a quella di giovedì 1 ottobre, in data odierna, sabato 3 ottobre 2026, giorno della nascita del Beato Rosario Angelo Livatino (3 ottobre 1952) ha provveduto al conferimento delle seguenti nomine pastorali: Don Giuseppe Argento parroco delle parrocchie Santa Oliva e B.M.V. del SS. Rosario di Raffadali, Don Antonino Manno parroco in solidum delle parrocchie B.M.V. Immacolata e B.M.V. Assunta di Agrigento, Don Stefano Nastasi parroco delle parrocchie San Nicolò di Bari – B.M.V. della Pietà – Maria SS. Immacolata di Ribera, Don Giuseppe Pontillo — mantenendo il servizio di Direttore dell’Ufficio diocesano Beni Culturali Ecclesiastici — parroco in solidum moderatore delle parrocchie Maria SS. Annunziata – San Francesco d’Assisi – Sant’Agostino e Sant’Erasmo di Naro, Don Angelo Porrello parroco in solidum delle parrocchie Maria SS. Annunziata – San Francesco – Sant’Agostino e Sant’Erasmo di Naro

Inoltre, accolte le proposte dei Superiori Provinciali, ha nominato:Fra Salvatore Di Bartolo O.F.M. rettore del Santuario B.M.V. Assunta di Ravanusa, Don Victor Alozie S.D.V. vicario parrocchiale della parrocchia San Giovanni Bosco di Ribera.

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