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Licata, 75enne morto in casa dopo intervento al cuore: disposta autopsia

Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe avvenuto a causa di un arresto cardiocircolatorio

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un uomo P.F. di 75 anni è morto oggi all’interno della propria abitazione a Licata. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe avvenuto a causa di un arresto cardiocircolatorio. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, che hanno richiesto l’intervento della Polizia e del personale del 118. I soccorritori, una volta giunti nell’abitazione, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto è intervenuto anche il medico legale, che ha effettuato una prima ispezione cadaverica. La salma è stata quindi posta sotto sequestro e trasferita all’obitorio dell’ospedale di Licata, dove sarà eseguita l’autopsia disposta nell’ambito degli accertamenti da parte dell’Autorità giudiziaria.

Stando alle prime informazioni, l’uomo era stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore la scorsa settimana. Saranno gli esami autoptici a chiarire le cause della morte e a verificare l’eventuale collegamento con il recente intervento.

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