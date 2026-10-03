Prevenzione tumore al seno, Onde Rosa accende tre ulivi nella Valle dei Templi

Tre ulivi illuminati nel colore simbolo della prevenzione, nel suggestivo scenario della Valle dei Templi, per ricordare quanto sia importante prendersi cura della propria salute e sottoporsi ai controlli. Nel tardo pomeriggio di ieri, nell’area del tempio di Giunone, si è rinnovata l’iniziativa promossa dall’associazione Onde Rosa, guidata da Silvia Failla Mulone, in occasione di ottobre, mese dedicato alla prevenzione ed è stato acceso l’ulivo situato sotto il tempio di Giunone, che accompagna simbolicamente le iniziative di sensibilizzazione del mese di ottobre.Onde Rosa ha chiesto che l’illuminazione prendesse il via fin dai primi giorni del mese, così da lanciare immediatamente un messaggio rivolto all’intera comunità.Quest’anno, però, l’iniziativa si è arricchita di una novità: grazie alla collaborazione del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, sono stati illuminati anche i due ulivi situati all’ingresso dell’area di Giunone, rafforzando ulteriormente il significato simbolico dell’iniziativa.

“Come associazione abbiamo voluto suggellare insieme all’ente Parco questo momento importante di inizio del mese della prevenzione – dichiara Silvia Failla Mulone – L’illuminazione degli alberi nella Valle ha rappresentato per noi un ideale punto di partenza. Quest’anno, inoltre, abbiamo trovato illuminati anche i due ulivi all’ingresso di Giunone: una novità particolarmente gradita, perché contribuisce a rafforzare il messaggio sull’importanza della prevenzione. Ringraziamo il Parco Valle dei Templi che, pur non essendo sede della nostra camminata solidale itinerante, ha dato grande risalto all’iniziativa – conclude Silvia Failla – Illuminare questi ulivi significa accendere ancora una volta l’attenzione su un messaggio semplice ma fondamentale: la prevenzione salva la vita”.