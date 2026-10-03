Giornate FAI d’Autunno il 10 e l’11 ottobre alla scoperta del piccolo borgo di Burgio

Il piccolo borgo di Burgio si prepara ad accogliere le Giornate FAI d’Autunno, in programma il 10 e l’11 ottobre, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire luoghi, tradizioni e antichi mestieri che raccontano l’identità di questo angolo della Sicilia.

“Per due giornate, il paese aprirà le porte del suo patrimonio storico e culturale, permettendo di conoscere più da vicino alcune delle sue testimonianze più significative”, ha dichiarato Bruno Carapezza capo delegazione Fai di Agrigento a margine della conferenza stampa di presentazione del programma delle giornate Fai alla presenza del sindaco di Burgio Vincenzo Galifi e delle altre cariche istituzionali.

Sarà possibile visitare la Chiesa di San Giuseppe la piccola sistina dell’agrigentino e il Convento dei Cappuccini, dove una cripta custodisce circa 50 mummie di burgitani vissuti tra l’Ottocento e il Novecento. Tra i luoghi di maggiore interesse spicca, il Muceb – Museo della Ceramica dove i visitatori potranno ammirare le opere custodite nel museo, e dalla storica Bottega Caravella, con il suo forno a legna seicentesco e tecniche immutate nel tempo, sarà possibile avvicinarsi al lavoro quotidiano dei ceramisti osservando da vicino tecniche e gesti di un mestiere tramandato nel tempo.Le Giornate FAI rappresenteranno inoltre l’occasione per conoscere un’altra importante realtà dell’artigianato locale di Burgio attraverso l’Antica Fonderia Virgadamo, attiva dal Cinquecento, che si occupa della creazione delle campane, tra modellatura, fusione e accordatura. Sarà dunque un viaggio tra arte, storia e tradizione.

Per l’occasione delle giornate sarà possibile visitare anche altri beni FAI, tra questi il Giardino della Kolymbethra e le case Montana.