Al via Archeoexperience alla scoperta dei Parchi archeologici, Scarpinato: “la Sicilia è la terra più bella del Mondo”

Agrigento per quattro giorni baricentro dei tesori archeologici dell’Isola. Questa mattina l’assessore regionale ai beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Scarpinato, affiancato da Ugo Picarelli direttore Archeoexperience e Fondatore BMTA, l’assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo di Agrigento, Costantino Ciulla, il dirigente dei Parchi Archeologici e presidente Cda Valle dei Templi, Giuseppe Parello, ha inaugurato “ArcheoExperience nell’Isola dei Tesori”, un evento che mira a promuovere e valorizzare i 14 Parchi archeologici siciliani: Catania e Valle dell’Aci; Gela; Himera, Solunto e Iato; Isole Eolie; Kamarina e Cava d’Ispica; Leontinoi e Megara; Lilibeo-Marsala; Morgantina e Villa Romana del Casale di Piazza Armerina; Naxos e Taormina; Segesta; Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria; Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai; Tindari; Valle dei Templi.

“Un evento importante per la Sicilia che per la prima volta ospita la borsa del turismo archeologico, e arriva ad Agrigento città capitale italiana della cultura. Un evento per rilanciare i parchi archeologici, per puntare al turismo, e per lanciare quel messaggio che la Sicilia è la terra più bella del Mondo“, ha detto l’assessore regionale Scarpinato a margine del taglio del nastro.

Saranno quattro giorni dedicati ad incontri con le scuole superiori per approfondire gli aspetti legati all’educazione al patrimonio artistico culturale siciliano attraverso visite guidate e laboratori di archeologia sperimentale, ma sono previsti anche educational e workshop con i buyer esteri per discutere con gli operatori turistici e culturali della domanda europea e l’offerta siciliana.

E dopo il taglio del nastro questa sera la cerimonia di apertura al Teatro Pirandello; in tale occasione verrà conferita la cittadinanza onoraria di Agrigento all’archeologo algerino Mounir Bouchenaki, che ha contribuito alla candidatura del Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi a sito Unesco, ufficialmente decretata nel dicembre 1997.