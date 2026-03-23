Nas, controlli in tre farmacie: quasi 10 mila euro di sanzioni

I carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanita’ di Palermo, hanno effettuato una serie di controlli a delle farmacie del Marsalese, in tre delle quali veniva riscontrata la mancanza presentazione della Scia relativa all’istallazione di distributori automatici per il commercio di parafarmaci, posti nei pressi delle stesse. A ciascun esercizio commerciale veniva elevata una sanzione amministrativa di 3.098 euro.