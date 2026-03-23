Licata

Licata, a fuoco l’auto di un pensionato: al via indagini

Al vaglio le immagini di videosorveglianza della zona

Pubblicato 9 minuti fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Licata. L’auto di un 80enne è andata distrutta dalle fiamme. Il rogo si è verificato in via Porrello, alle spalle della Chiesa San Domenico. A domare le fiamme i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina. Nessuna pista esclusa; le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per cercare di capire cosa sia successo. Al vaglio le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza.

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