Licata, a fuoco l’auto di un pensionato: al via indagini

Notte di fuoco a Licata. L’auto di un 80enne è andata distrutta dalle fiamme. Il rogo si è verificato in via Porrello, alle spalle della Chiesa San Domenico. A domare le fiamme i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina. Nessuna pista esclusa; le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per cercare di capire cosa sia successo. Al vaglio le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza.