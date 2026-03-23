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Paura a Ribera, immigrati si affrontano con un coltello: intervengono i carabinieri 

Nella stessa zona, lo scorso anno, un tunisino venne ucciso a colpi di pistola

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Momenti di panico in via Buoni Amici, nel centro di Ribera, per una lite tra immigrati che si sono fronteggiati anche con l’utilizzo di un coltello. Nella stessa zona, appena lo scorso anno, un tunisino è stato ucciso a colpi di pistola. E i residenti del quartiere sono preoccupati per la spirale di violenza e tensione che si registrano ormai con troppa frequenza.

Nell’ultimo episodio un immigrato, dopo aver discusso con un connazionale, si è armato di coltello tentando di colpirlo. Provvidenziale l’arrivo dei carabinieri che, a fatica, hanno disarmato e bloccato l’esagitato. L’uomo è stato poi accompagnato in caserma. Le scene sono state riprese con un cellulare e le immagini, poco dopo, sono diventate virali sui social. 

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