Scalia Volley, quarto stop consecutivo: la Jonica passa 3-1 al Palatenda Roccazzella

Scalia Volley cede in casa alla Jonica Volley Santa Teresa, che si impone per 3-1 nella XX giornata del girone H, infliggendo ai ragazzi di Tani Frinzi Russo il quarto ko consecutivo, maturato ancora una volta contro una delle prime quattro della classifica.

Eppure l’avvio era stato incoraggiante: Roccazzella e compagni conquistano il primo set 25-23 dopo una bella rimonta, ma la Jonica ritrova subito ritmo e solidità, dominando i due parziali successivi chiusi entrambi 25-19. Nel quarto set, con gli ospiti avanti 21-14 e il match ormai indirizzato, arriva la reazione d’orgoglio della Scalia: una rimonta straordinaria vale il 23-23, ma nel momento decisivo una schiacciata del polacco Fjialka e un muro di Alaimo chiudono i giochi, gelando il Palatenda. Non la stessa Scalia vista due settimane fa nel tiratissimo tie-break contro Bronte, ma resta la prova di forza della Jonica, squadra solida e in crescita dopo la promozione in Serie B.

Prossimo impegno: trasferta a Catania contro la Gupe. Nel girone da segnalare lo stop inatteso della capolista Corigliano a Letojanni: con i successi di Aquila Bronte e Lamezia, ora tre squadre condividono la vetta a quota 53 punti.