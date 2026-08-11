Droga e armi allo Zen, tre arresti

Controlli straordinari allo Zen di Palermo. Tre arresti della polizia di Stato per spaccio e detenzione illegale di armi da fuoco. Personale della Terza Sezione Investigativa – Reati contro la persona” della Squadra mobile, ha tratto in arresto in flagranza due giovani, di 19 e 27 anni, per detenzione illegale di armi da fuoco, una delle quali con matricola abrasa, mentre un 18enne e’ stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di hashish. Mentre alcune aliquote della questura hanno effettuato degli accessi amministrativi in diversi esercizi commerciali, gli investigatori hanno fatto irruzione in numerose abitazioni di uno dei padiglioni del quartiere in cui risultano attualmente domiciliate persone con misure restrittive.

Nel corso delle operazioni, all’interno di un box adibito al gioco del biliardo, sono stati trovati 200 grammi di hashish. Inoltre, gli investigatori hanno rinvenuto due armi da fuoco, tra cui una pistola con matricola abrasa, occultate all’interno degli appartamenti nella disponibilita’ dei due giovani tratti in arresto. Peraltro, all’interno dell’abitazione di uno dei due arrestati c’erano hashish e cocaina.