Agrigento, l’Arcivescovo Damiano comunica i nuovi avvicendamenti pastorali
Nomine che entreranno in vigore nel mese di settembre
Nel giorno della memoria liturgica di Santa Chiara di Assisi il vescovo di Agrigento Alessandro Damiano ha provveduto alle seguenti nomine che si aggiungono a quelle già comunicate l’1 e il 6 agosto ed entreranno in vigore nel mese di settembre:
Don Antonino Manno parroco delle parrocchie San Pancrazio e Santo Spirito di Canicattì; Don Pastor Mgeni vicario parrocchiale delle parrocchie Santa Oliva e B.M.V del SS. Rosario di Raffadali; Don Antonio Porretta parroco delle parrocchie Sant’Antonio di Padova e San Giacinto Giordano Ansalone di Raffadali; Don Anudeep Pulipativicario parrocchiale delle parrocchie Maria SS. del Buon Consiglio e Santa Croce di Porto Empedocle ; Don Giuseppe Savarino vicario parrocchiale della parrocchia San Gerlando di Lampedusa ; Don Aldo Sciabbarrasi parroco della parrocchia San Gerlando di Lampedusa e amministratore parrocchiale della parrocchia San Gerlando di Linosa; Don Francesco Traina parroco delle parrocchie San Biagio e Sacra Famiglia di San Biagio Platani ; Don Giuseppe Vecchio direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali
La Chiesa Agrigentina, invitata a pregare per i presbiteri interessati e per le comunità coinvolte, cresca nell’unità e progredisca per la santità dei suoi figli.