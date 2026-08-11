Agrigento, l’Arcivescovo Damiano comunica i nuovi avvicendamenti pastorali

Nel giorno della memoria liturgica di Santa Chiara di Assisi il vescovo di Agrigento Alessandro Damiano ha provveduto alle seguenti nomine che si aggiungono a quelle già comunicate l’1 e il 6 agosto ed entreranno in vigore nel mese di settembre:

Don Antonino Manno parroco delle parrocchie San Pancrazio e Santo Spirito di Canicattì; Don Pastor Mgeni vicario parrocchiale delle parrocchie Santa Oliva e B.M.V del SS. Rosario di Raffadali; Don Antonio Porretta parroco delle parrocchie Sant’Antonio di Padova e San Giacinto Giordano Ansalone di Raffadali; Don Anudeep Pulipativicario parrocchiale delle parrocchie Maria SS. del Buon Consiglio e Santa Croce di Porto Empedocle ; Don Giuseppe Savarino vicario parrocchiale della parrocchia San Gerlando di Lampedusa ; Don Aldo Sciabbarrasi parroco della parrocchia San Gerlando di Lampedusa e amministratore parrocchiale della parrocchia San Gerlando di Linosa; Don Francesco Traina parroco delle parrocchie San Biagio e Sacra Famiglia di San Biagio Platani ; Don Giuseppe Vecchio direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali

La Chiesa Agrigentina, invitata a pregare per i presbiteri interessati e per le comunità coinvolte, cresca nell’unità e progredisca per la santità dei suoi figli.