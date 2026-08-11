Oltre un chilo di droga in garage, arrestato un giovane

Nel corso delle attività della Polizia di Stato finalizzate alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone hanno tratto in arresto un giovane, ritenuto responsabile alla luce degli elementi raccolti, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare gli agenti, appreso che l’uomo gestiva un lucroso traffico di sostanze stupefacenti, in particolare di hashish, marijuana e cocaina e che la predetta sostanza era detenuta all’interno di un garage nella sua disponibilità, hanno predisposto un servizio di osservazione e appostamento che ha dato, dopo circa trenta minuti esito positivo; difatti l’uomo è stato notato dirigersi a bordo della propria autovettura verso il garage.

A questo punto, i poliziotti sono intervenuti e hanno proceduto ad un accurato controllo rinvenendo all’interno del garage, due involucri in cellophane trasparente contenenti complessivamente circa 1,9 Kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, n. 19 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisi in quattro involucri in cellophane trasparente assicurati con nastro adesivo, per un peso complessivo di circa 1,872 Kg, un coltello da cucina con manico in plastica di colore blu intriso della medesima sostanza e una cassaforte metallica di colore grigio, contenente una busta sottovuoto con all’interno circa 28 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e dei chicchi di riso allo scopo di mantenere l’integrità della sostanza dall’umidità; le differenti tipologie di droga rinvenute, sono state sottoposte a sequestro.

Pertanto, alla luce degli elementi raccolti nell’immediatezza, il giovane è stato arrestato e condotto in carcere su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Caltagirone.

Il G.I.P. del Tribunale di Caltagirone, su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini, ha successivamente convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato.