Agrigento

Alla guida con il cellulare o in moto senza casco, ritirate 12 patenti 

Il bilancio dei controlli della polizia locale tra San Leone e Villaggio Mosè

Pubblicato 8 minuti fa
Da Redazione

C’era chi utilizzava il cellulare alla guida per ascoltare vocali, altri ancora invece per rispondere a messaggi e chattare. Una pratica pericolosa in palese violazione al codice della strada. Sono 12 le patenti sospese dalla polizia locale di Agrigento che nelle ultime settimane ha intensificato i controlli principalmente nelle zone di San Leone e Villaggio Mosè. I vigili urbani hanno sanzionato i conducenti di veicoli indisciplinati con multe e decurtazioni dei punti.

Per 12 di loro è scattata anche la sospensione della carta di circolazione: 15 giorni per chi è stato pizzicato per la prima volta, due mesi per i recidivi. Le sanzioni elevate ammontano a 250 euro ciascuna. Non soltanto automobilisti ma anche giovani alla guida di scooter, in molti casi senza casco. Sono stati tre i motorini sequestrati per due mesi e altrettante le multe elevate.

