Auto contro scooter in viale Cannatello, 53enne denunciato per lesioni colpose 

I poliziotti delle Volanti di Agrigento hanno denunciato un 53enne per lesioni personali colpose stradali in seguito ad un incidente avvenuto negli scorsi giorni lungo viale Cannatello, nei pressi della rotonda Mediterranea. L’uomo era alla guida di una Audi Q3 quando avrebbe centrato uno scooter T-Max.

Nell’impatto ha avuto la peggio il centauro, immediatamente trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio. L’uomo ha riportato una brutta frattura giudicata guaribile in quasi due mesi. I successivi accertamenti della polizia hanno permesso di identificare il conducente dell’auto e denunciarlo per lesioni personali colpose.