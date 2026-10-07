Alla Valle dei Templi la quinta «passeggiata dei ricordi»: salute mentale, memoria e socialità 

Sarà ancora la Valle dei Templi di Agrigento a fare da cornice alla quinta edizione della «Passeggiata dei Ricordi», iniziativa promossa dall’Unità Operativa Complessa “Malattie Psichiatriche Degenerative Involutive – Centro Disturbi Cognitivi e Demenze” del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Agrigento e inserita quest’anno nel programma dell’Alzheimer Fest e delle attività per la Giornata mondiale della salute mentale.

L’appuntamento vuole trasformare il cuore millenario del Parco Archeologico in un luogo di incontro, condivisione e partecipazione, coinvolgendo pazienti, familiari, operatori, volontari e cittadini. Il ritrovo e l’accoglienza dei partecipanti sono previsti sabato 10 ottobre, alle 9.30, in prossimità del Tempio di Giunone, da dove prenderà avvio una camminata guidata lungo i sentieri della Valle dei Templi, fino al giardino sensoriale. Un percorso pensato dall’U.O.C., diretta da Liana Gucciardino, come esperienza capace di stimolare memorie, immagini e simboli attraverso gli stimoli visivi, olfattivi e storici offerti dal territorio.

«La Passeggiata dei Ricordi – dichiara il commissario straordinario dell’ASP di Agrigento Alessandro Delle Donne – rappresenta bene l’idea di una salute mentale che non si limita agli spazi sanitari, ma incontra e conduce le persone nei luoghi della vita, della cultura e della comunità. Iniziative come questa aiutano a mettere al centro l’individuo, a rafforzare le relazioni e a contrastare l’isolamento e lo stigma che ancora accompagnano le patologie neurodegenerative e, più in generale, il disagio psichico. La Valle dei Templi diventa così uno spazio di cura, nel senso più ampio del termine, attraverso la socialità, l’arte, la musica e la partecipazione».

La giornata sarà caratterizzata da un articolato programma di attività. Accanto al percorso nella Valle dei Templi saranno presenti un desk informativo sui servizi del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Agrigento, diretto da Leonardo Giordano, il «Curabolario», dedicato alle parole della cura, letture poetiche, laboratori creativi, un’estemporanea di pittura con l’esposizione delle opere realizzate dagli utenti del CDCD e momenti musicali con gli utenti del Centro Diurno accompagnati dal musicoterapeuta Paolo Padalino. A completare la manifestazione saranno i canti e i balli tradizionali dei gruppi folkloristici «Val d’Akragas» e «Città di Aragona».

La «Passeggiata dei Ricordi» sarà inoltre il primo di una serie di appuntamenti con cui il Dipartimento di Salute Mentale accompagnerà per tutto il mese di ottobre la riflessione sui temi della salute mentale, attraverso iniziative diffuse sul territorio. Il calendario è già partito il 6 ottobre ad Agrigento, presso il tendone di Villa Bonfiglio, con «Il servizio che vorrei»; oggi, 7 ottobre, a Canicattì, nella Villa comunale, con «Menti Aperte – La Comunità si incontra»; l’8 ottobre a Licata, nella Villa comunale, con «Artistica-Mente in Villa»; il 9 ottobre a Sciacca, in piazza Scandaliato, con «L’arte come voce reale, espressione e strumento di benessere». Il programma si concluderà il 23 ottobre ad Agrigento, presso l’SPDC dell’ospedale San Giovanni di Dio, con «Oltre i muri».