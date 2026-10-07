Allattamento al seno, un open day in programma domani pomeriggio all’ospedale di Agrigento

Un pomeriggio dedicato alle mamme, alle famiglie e alla promozione della cultura dell’allattamento al seno. È in programma giovedì 8 ottobre 2026, dalle ore 15 alle 17.30, nell’aula conferenze dell’ospedale di Agrigento, l’Open Day promosso dall’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, un’occasione di informazione, formazione e confronto aperta alle famiglie.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Settimana mondiale dell’allattamento al seno (World Breastfeeding Week), promossa ogni anno dall’OMS e dall’UNICEF con l’obiettivo di proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento. Un momento di sensibilizzazione che non riguarda soltanto le neo-mamme, ma coinvolge l’intera comunità, chiamata a sostenere una pratica che rappresenta un importante investimento sulla salute e sul benessere di madri e bambini.

Il tema scelto per il 2026 è “Allattare per un inizio di vita sostenibile: rafforziamo ciò che funziona”, un messaggio che richiama l’importanza di consolidare le buone pratiche e di creare intorno alle madri una rete di sostegno capace di accompagnarle con informazioni corrette e competenze adeguate. L’Open Day dell’ospedale di Agrigento nasce proprio con questo obiettivo: offrire uno spazio di ascolto e dialogo nel quale le famiglie possano confrontarsi con gli operatori sanitari, ricevere informazioni e approfondire gli aspetti legati all’allattamento al seno, dalla gravidanza ai primi mesi di vita del bambino.

Attraverso questa iniziativa, l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, diretta da Maia Rita Falco Abramo, conferma il proprio impegno a essere accanto alle donne e alle famiglie, promuovendo consapevolezza, sostegno e continuità nell’assistenza.