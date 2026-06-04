Amministrative, Agrigento si prepara al ballottaggio: domani ultimi comizi

Sono 42 i Comuni che torneranno alle urne per i ballottaggi delle amministrative fissati per il 7 e 8 giugno: si tratta di sei 6 capoluoghi – ossia Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani – solo un ente sotto o pari a 15mila abitanti, tutti gli altri con oltre 15mila abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 mln gli elettori che torneranno alle urne.

Ad Agrigento si sfideranno il candidato Michele Sodano schierato da Controcorrente, Pd e M5S e il candidato di centrodestra Gerlando Alonge con le liste Noi con la Sicilia-Popolari e Autonomisti (Mpa), Fratelli d’Italia, Forza Italia, Forza Azzurri e Udc. Domani 5 giugno si svolgeranno gli ultimi comizi: alle ore 20.30 a Porta di Ponte sarà la vota di Dino Alonge, a seguire alle ore 22 sarà la volta di Michele Sodano. Poi sarà silenzio elettorale. I cittadini sono chiamati alle urne domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Poi inizierà lo spoglio delle schede elettorali e si scoprirà chi sarà il nuovo sindaco della Città dei Templi.