A Francesco Calandra e Giada La Bella la borsa di studio “Ada Arcuri”

Due giovani eccellenze del Liceo Classico Fazello di Sciacca, Francesco Calandra e Giada La Bella, sono i destinatari della borsa di studio intitolata ad Ada Arcuri, figura amata e ricordata per la sua forza, la generosità e la capacità di costruire attorno a sé legami autentici di amicizia e solidarietà. Il premio, istituito per volontà del marito Filippo Cardinale, direttore del Corriere di Sciacca, mantiene vivo il ricordo di Ada Arcuri, scomparsa a causa di una malattia incurabile. A consegnare la borsa di studio, del valore di 500 euro, è stato proprio Cardinale, insieme alla procuratrice della Repubblica di Sciacca Maria Teresa Maligno. La commissione ha scelto Calandra e La Bella per la media più alta dei voti ottenuta nel corso del quinquennio e per il loro impegno sociale e solidale, elementi che incarnano pienamente lo spirito del premio.