Messina

Scontro moto-fuoristrada, morto 45enne

Dopo una doppia curva in discesa, si è scontrato con una Suzuki Vitara che procedeva in direzione opposta

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

Tragedia sulla Strada provinciale 7/I, che collega Castiglione di Sicilia a Francavilla di Sicilia, dove ieri pomeriggio un motociclista ha perso la vita in seguito a un violento scontro con un fuoristrada. La vittima è un 45enne – Concetto Francesco Conti – originario di Acireale.

Secondo una prima ricostruzione, il centauro viaggiava in direzione del centro di Francavilla di Sicilia quando, dopo una doppia curva in discesa, si è scontrato con una Suzuki Vitara che procedeva in direzione opposta. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118: il 45enne è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia locale di Francavilla di Sicilia, che stanno effettuando gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica e le cause del sinistro. (foto Acireale Social)

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