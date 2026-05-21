Scontro moto-fuoristrada, morto 45enne

Tragedia sulla Strada provinciale 7/I, che collega Castiglione di Sicilia a Francavilla di Sicilia, dove ieri pomeriggio un motociclista ha perso la vita in seguito a un violento scontro con un fuoristrada. La vittima è un 45enne – Concetto Francesco Conti – originario di Acireale.

Secondo una prima ricostruzione, il centauro viaggiava in direzione del centro di Francavilla di Sicilia quando, dopo una doppia curva in discesa, si è scontrato con una Suzuki Vitara che procedeva in direzione opposta. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118: il 45enne è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia locale di Francavilla di Sicilia, che stanno effettuando gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica e le cause del sinistro. (foto Acireale Social)