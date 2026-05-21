Canicattì, uomo trovato morto in casa: disposta l’autopsia

Il corpo senza vita di un uomo di 37anni di Canicattì è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione in via Lepanto. Secondo le prime ipotesi investigative, il decesso potrebbe essere stato causato da un’overdose, anche se al momento non vi sono conferme ufficiali. I primi accertamenti eseguiti sul posto, infatti, non hanno permesso di chiarire con precisione le cause della morte. Per questo motivo, l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia. Nel frattempo, i Carabinieri hanno avviato un’attività investigativa approfondita, concentrandosi sulla vita privata e sulle frequentazioni della vittima.