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Canicattì, uomo trovato morto in casa: disposta l’autopsia

Il decesso potrebbe essere stato causato da un’overdose, anche se al momento non vi sono conferme ufficiali

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Il corpo senza vita di un uomo di 37anni di Canicattì è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione in via Lepanto. Secondo le prime ipotesi investigative, il decesso potrebbe essere stato causato da un’overdose, anche se al momento non vi sono conferme ufficiali. I primi accertamenti eseguiti sul posto, infatti, non hanno permesso di chiarire con precisione le cause della morte. Per questo motivo, l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia. Nel frattempo, i Carabinieri hanno avviato un’attività investigativa approfondita, concentrandosi sulla vita privata e sulle frequentazioni della vittima.

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