Sicilia

Caccia, in Sicilia riparte dal 20 settembre

Il calendario prevede alcuni giorni di preapertura a partire dal 2 settembre; la stagione aprira' ufficialmente il 20 settembre (apertura generale)

Pubblicato 6 secondi fa
Da Redazione

Firmato il decreto di approvazione del calendario venatorio per la stagione 2026-2027 in Sicilia. Spiega l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino: “Anche quest’anno abbiamo onorato i tempi previsti per consentire la riapertura della stagione venatoria: la dimostrazione concreta di un ennesimo impegno preso con il mondo venatorio e portato a termine”, ha commentato.

Il calendario prevede alcuni giorni di preapertura a partire dal 2 settembre; la stagione aprira’ ufficialmente il 20 settembre (apertura generale). Le date ricalcano quelle dello scorso anno con due giornate di preapertura per la tortora e sei per il colombaccio. Il prelievo del coniglio selvatico e del moriglione sara’ oggetto di successivi provvedimenti specifici, come indicato nelle disposizioni vigenti. Il decreto sara’ pubblicato nella pagina web dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea del sito istituzionale della Regionesiciliana e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.17/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.17/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

In auto con oltre due chilogrammi di cocaina, arrestato 36enne agrigentino 
Agrigento

Tragedia a Milano, agrigentina travolta e uccisa mentre attraversa sulle strisce pedonali 
Apertura

Canicattì, uomo trovato morto in casa: disposta l’autopsia
di Giuseppe Castaldo

Cronometrista travolto durante gara all’autodromo di Racalmuto, 7 indagati 
Agrigento

Picchiano e rapinano disabile ad Agrigento, rintracciati gli autori
banner italpress istituzionale banner italpress tv