Agrigento

In auto con oltre due chilogrammi di cocaina, arrestato 36enne agrigentino 

Nascosti sotto il sedile anteriore del veicolo, all'interno di una sacca, c'erano due panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre 2,2 chilogrammi

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione



Aveva oltre due chili di cocaina in auto un 36enne originario della provincia di Agrigento arrestato dai carabinieri a Catania. I militari avevano notato un’autovettura che percorreva la Strada Statale 121 in direzione Catania a velocita’ sostenuta.

L’andatura del mezzo e una manovra improvvisa per entrare nel quartiere Monte Po, hanno spinto i Carabinieri a procedere immediatamente al controllo. Fermato il veicolo all’interno dell’area parcheggio di un esercizio commerciale, gli investigatori hanno identificato il conducente, unico occupante dell’auto. Gli hanno perquisito l’auto: nascosti sotto il sedile anteriore del veicolo, all’interno di una sacca, c’erano due panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre 2,2 chilogrammi. Il 36enne e’ ora nel carcere di Piazza Lanza.

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