Palermo

Tragico schianto tra due auto, morto 84enne

Vincenzo Leonarda di 84 anni è morto nello scontro frontale tra una Fiat Panda 4x4 e una Fiat Panda guidata da un'insegnante

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

È di un morto – Vincenzo Leonarda, 84 anni – ed un ferito il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture sulla SS 120 “Dell’Etna e delle Madonie” al km 73,800, nel territorio comunale di Petralia Soprana, in provincia di Palermo.

La strada è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

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