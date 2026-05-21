Meloni in visita a Niscemi, Savarino: “Confermata l’attenzione verso la Sicilia”

“La visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la terza in pochi mesi, conferma ancora una volta l’attenzione concreta del Governo nazionale verso il territorio e l’intera Sicilia, che non viene lasciata sola. Le risorse che saranno approvate domani dal Consiglio dei ministri – 75 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e 75 milioni per gli indennizzi ai proprietari delle abitazioni colpite – insieme a quelle gia’ previste dal governo regionale, rappresentano un sostegno importante per consentire alla comunita’ di ripartire e tornare gradualmente alla normalita’”: lo dice l’assessora regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino.

“E’ fondamentale che, accanto agli interventi economici, si continui a operare – aggiunge – con rapidita’ ed efficacia per garantire sicurezza, assistenza alle famiglie coinvolte e il pieno ritorno alle normali condizioni di vita. In questi mesi e’ stato portato avanti un lavoro importante, con un confronto costante tra Governo nazionale, Regione ed enti locali, che ha consentito di accelerare procedure e interventi, dando risposte concrete in tempi rapidi ai cittadini colpiti. La presenza costante della nostra premier Meloni – conclude l’assessore Savarino – dimostra la volonta’ di seguire da vicino ogni fase di questo percorso, dando risposte concrete e tempestive ai territori colpiti e senza lasciare soli cittadini e amministratori locali”.