Anas, al via pavimentazione Ss 112 tra Agrigento e Favara

A partire da domani, martedì 5 settembre, e fino a venerdì 8, la strada statale 122 “Agrigentina” sarà oggetto di lavori di rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale, tra Favara e Agrigento. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che, per consentire l’esecuzione delle lavorazioni, la statale rimarrà chiusa in entrambe le direzioni tra il km 3,700 e il km 4,400, con itinerario alternativo mediante la strada provinciale sp80.