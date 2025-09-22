Agrigento

Anas, domani chiusura di alcuni svincoli dopo la galleria Spinasanta

Nella fascia oraria dalle 7:00 alle 18:00, Anas chiuderà al traffico alcune rampe degli svincoli in prossimità della galleria Spinasanta

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Domani, martedì 23 settembre, nella fascia oraria dalle 7:00 alle 18:00, Anas chiuderà al traffico alcune rampe degli svincoli in prossimità della galleria Spinasanta, sita lungo la strada statale 118 e che collega i territori di Agrigento e Raffadali (AG), fra i km 146 e 146,900.

Nel dettaglio, le chiusure, non contemporanee, riguarderanno: Al km 146, la rampa di ingresso per la direzione Palermo, Caltanissetta, Agrigento dalla via Salvatore Scifo sulla SS118; Al km 146,900, la rampa di ingresso e la rampa di uscita della SS118 in direzione Raffadali e la rampa di ingresso per Raffadali dalla SS189 e la rampa di uscita verso Agrigento dalla SS122; Al km 146,900, la rampa di ingresso, la rampa di uscita della SS118 direzione SS122 e la rampa di uscita per Agrigento e la rampa di ingresso verso Caltanissetta e Siracusa dalla SS189.

Il provvedimento di chiusura al traffico non contemporaneo si rende necessario per consentire l’esecuzione degli interventi sia di posa in opera del cavidotto sul sovrappasso stradale, sia della rimozione alternativamente delle torri faro in corrispondenza rispettivamente del km 146 e del km 146,900 lungo la SS 118.

