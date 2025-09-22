Anas, domani limitazioni al traffico allo svincolo di Villaseta

Dalle 7:00 di mercoledì 24 alle 18:00 di giovedì 25 settembre saranno eseguiti gli interventi di manutenzione programmata degli impianti di illuminazione di alcuni svincoli sulle strade statali 115 e 115 quater a Villaseta, in provincia di Agrigento.

Per consentire lo svolgimento delle attività, saranno necessarie alcune limitazioni provvisorie al traffico sulle rampe interessate che saranno chiuse, in modo non contemporaneo e per il tempo strettamente necessario.

Nel dettaglio, le chiusure interesseranno: lungo la SS115, al km 84,800, in direzione Porto Empedocle – rampa di uscita per Agrigento/Villaseta; lungo la SS115 quater in direzione della SS115 – rampa di svincolo per Villaseta/centro commerciale.