La Procura di Sciacca ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di un commerciante del posto, 58 anni, accusato di maltrattamenti ai danni della moglie. Il provvedimento, che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, è firmato dal pm Simona Lombardo.

Per questi fatti il 58enne è già stato sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare con obbligo di braccialetto elettronico. La vicenda scaturisce dalla denuncia della moglie che, stanca di soprusi e maltrattamenti, ha raccontato tutto agli investigatori. La donna ha riferito di essere stata aggredita fisicamente, con calci e pugni. In una occasione sarebbe anche finita in ospedale. Agli atti è stato depositato anche un referto del nosocomio di Sciacca.