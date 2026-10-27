Agrigento, Cisl FP e RSU a confronto con gli OSS e gli Ausiliari all’ospedale “San Giovanni di Dio”

Si è svolta nella giornata di ieri, con un’ampia partecipazione di lavoratori, l’assemblea sindacale promossa dalla CISL FP e dalla RSU presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, rivolta al personale OSS (Operatori Socio-Sanitari) e Ausiliario.

Al centro dell’incontro, l’importante novità riguardante l’atteso passaggio contrattuale da 30 a 36 ore settimanali. A seguito delle prolungate e stabili interlocuzioni condotte dal sindacato, sono giunte le rassicurazioni dal neo Commissario Straordinario dell’ASP di Agrigento, il quale ha confermato di aver dato mandato per l’avvio delle procedure propedeutiche al raggiungimento dell’obiettivo con il bilancio 2027.

“La Segreteria, insieme a tutta la componente RSU, ha sostenuto fin dal primo momento ogni tappa di questo percorso – sottolineano i rappresentanti sindacali – . Dalla stabilizzazione del personale agli incrementi orari da 18 a 24 ore, poi fino a 30 ore, oggi confermiamo con determinazione il nostro impegno fino al raggiungimento definitivo del tempo pieno a 36 ore settimanali”.

La Segreteria della CISL FP esprime inoltre il proprio sincero ringraziamento al nuovo Commissario Straordinario per la prontezza e la disponibilità dimostrate nel definire da subito gli accordi di contrattazione decentrata. In particolare, si evidenzia la rapida risoluzione delle tematiche relative alle premialità COVID e all’indennità destinata al personale operante nei Pronto Soccorso aziendali.

L’apertura al dialogo mostrata dalla nuova gestione commissariale consentirà di sbloccare e definire in tempi brevi anche gli altri accordi rimasti in sospeso. Infine, come già ribadito nelle sedi contrattuali, la direzione aziendale darà prosieguo ai percorsi di stabilizzazione in corso e all’indizione dei nuovi concorsi pubblici destinati a ricoprire diversi profili professionali