Droga, contanti e sistema di videosorveglianza a circuito chiuso: due arresti

Ancora un’operazione antidroga della Polizia di Stato a Catania, a seguito della quale gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato, un pluripregiudicato di 43 anni e una donna di 54 anni, sequestrando circa 450 grammi di stupefacenti, contanti e un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso.

Nel primo caso, i poliziotti della Sezione “Falchi” hanno sottoposto a controllo il 43enne, un corriere in moto con precedenti specifici per droga, che ha tentato di fuggire alla vista della pattuglia, ma è stato bloccato e controllato in via del Potatore, nel quartiere San Giorgio. L’uomo aveva con sé alcune dosi di cocaina e, per tale ragione, gli agenti hanno esteso il controllo all’abitazione della sua anziana madre, di cui aveva le chiavi. All’interno dell’immobile, nel medesimo quartiere, i poliziotti hanno scoperto una vera e propria centrale di monitoraggio: un sistema di telecamere perimetrali collegate in tempo reale a uno schermo nel salone, installato appositamente per intercettare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine.

Il 43enne aveva ideato un nascondiglio originale per occultare lo stupefacente: infatti, i poliziotti hanno trovato 305 grammi di cocaina in pietra e polvere e di hashish, nonché bilancini, all’interno di un vaso contenente una pianta finta. La perquisizione è stata poi estesa ad una seconda abitazione nella disponibilità dello spacciatore, a Librino, presso la quale è stata fatta intervenire anche l’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico della Questura. Il pastore tedesco “Briska” ha fiutato e scovato, dentro un armadio in camera da letto, altri 120 grammi di cocaina, materiale per il sottovuoto e banconote in contanti. Il 43enne è stato arrestato e, su disposizione del Pm di turno, condotto nel carcere di “Piazza Lanza”.

Nel secondo caso, nel rione San Cristoforo, i poliziotti hanno fermato la 54enne mentre camminava a piedi verso via Alonzo e Consoli. La donna, alla vista delle pattuglie, ha tentato di nascondere una pochette sotto il braccio. All’interno di quest’ultima sono stati rinvenuti 24 grammi tra crack e cocaina, già suddivise in dosi, e un bilancino di precisione. Anche la donna è stata arrestata e messa disposizione dell’Autorità Giudiziaria.